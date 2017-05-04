В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) пришли к выводу, что сложности в экономике не привели к оттоку сторонников лидера России Владимира Путина из так называемого "путинского большинства". Как считают авторы доклада "Путинское большинство накануне большого избирательного цикла", увеличение числа граждан страны, поддерживающих действующего президента, происходит "прежде всего, за счет молодежи и тех, кто по тем или иным причинам не принимал участия в избирательных кампаниях предыдущих электоральных циклов".

По оценкам ФоРГО, "путинское большинство" демонстрирует высокую политическую активность и способность к мобилизации в рамках электоральных процедур. "Президент РФ В.В.Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. Ни один из возможных оппонирующих кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании по выборам президента РФ. Исследования показывают, что уровень электоральной поддержки находится в пределах 61-66 %", - отмечают в фонде.

При этом, как полагают авторы исследования, "путинское большинство" станет ведущей политической силой в предстоящем большом электоральном цикле 2017-2018 гг. "Именно она определит результаты выборов "президентских выдвиженцев" в регионах РФ, а потом сыграет решающую роль на главных выборах страны", - считают в ФоРГО.

В фонде пришли к выводу, что особым интересом у представителей "путинского большинства" пользуются внешнеполитические события.

"Для среднестатистического россиянина оказалась практически безразличной повестка федерального уровня, которой озабочены столичные журналисты и лидеры мнений. Уровень интереса широкой аудитории к социально-экономическим событиям государственного масштаба - относительно низкий, а к внутриполитической и партийной тематике и вовсе стремящийся к нулю", - отмечают в ФоРГО.