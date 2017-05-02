Россияне отдали предпочтение Ле Пен на президентских выборах во Франции

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Каждый второй россиянин (55%) интересуется избирательной кампанией во Франции, 10% граждан страны внимательно следят за ее ходом, сообщает ВЦИОМ.

По мнению 57% респондентов, исход президентской гонки во Франции будет иметь значение для России. Треть россиян (35%) считает итог голосования не слишком важным для нашей страны.

Среди кандидатов самым узнаваемым в России стала глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, о ней слышали или знают 71% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 25-26 апреля среди 1200 респондентов.

Второе место поделили кандидат от "республиканцев" Франсуа Фийон и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон - о них слышали 52% и 50% соответственно. Имя кандидата от движения "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона знакомо каждому третьему опрошенному (34%).

Симпатии россиян на стороне Ле Пен, расположение к ней выражает 61%, тогда как Макрону - только 8%. Четверть респондентов (26%) не симпатизируют ни одному из прошедших во второй тур кандидатов.

23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур, который состоится 7 мая, прошли Ле Пен и Э.Макрон.