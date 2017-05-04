"Новая газета" не получала отказа журналисту Нурматову в политическом убежище в РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - "Новая газета" не получала от правоохранительных органов официальных документов об отказе журналисту издания Худоберди Нурматову (известнен под псевдонимом Али Феруз) в предоставлении убежища на территории России, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова в четверг.

"Что касается отказа, то у нас пока нет на руках документов. Но мы в любом случае будем его обжаловать", - сказала Прусенкова. Она также отметила, что газета "не перестанет сотрудничать с журналистом".

Прусенкова добавила, что информация о наличии на Нурматова уголовного дела, связанного с террористической деятельностью, не соответствует действительности.

"Никаких претензий к Али у правоохранительных органов нет", - сказала она.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что МВД РФ приняло решение об отказе предоставить Нурматову убежище в России. По данным изданий, журналист должен покинуть страну или будет депортирован в Узбекистан.

16 марта Нурматов был задержан правоохранительными органами. Его доставили в ОВД "Пресня", где с ним продолжили работать сотрудники ФСБ. Вечером того же дня он был госпитализирован в больницу в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.

Главный редактор газеты Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что "задержание было сделано по требованию узбекской стороны, откуда Нурматов уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы".

При этом, отметил редактор, биография Нурматова ранее была досконально проверена МВД РФ, также за два года работы в редакции к нему не было никаких претензий. Он заявил, что категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами в отношении журналистам.

24 марта сообщалось, что МВД РФ повторно рассмотрит прошение Нурматова о предоставлении ему временного убежища в России.