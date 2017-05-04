Петр Павленский получил политическое убежище во Франции

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Художник-акционист Петр Павленский сообщил о предоставлении ему политического убежища во Франции.

"Да, это правда, я получил политическое убежище", - сказал Павленский "Интерфаксу" в четверг.

"В России власть имитирует демократический строй, а оппозиция имитирует борьбу с этой властью, но в действительности никто ничего менять не хочет, - сказал художник. - При этом всех однозначно устраивает режим и система ценностей, навязанная властью. Во Франции это видят и понимают, поэтому проблемы с убежищем возникнуть и не могло".

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию - поджог двери здания ФСБ на Лубянке - он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей; в октябре 2014 года акционист отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, а летом 2012 года зашил себе рот и вышел в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.

В середине января стало известно, что Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования. Тогда же в пресс-службе столичной полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье побои в отношении Павленского. По данным сценариста и продюсера "Театра.doc" Всеволода Лисовского, актер театра Василий Березин написал на Павленского и Ольгу Шалыгину заявление об избиении.

Позже СМИ сообщили, что актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и его гражданской супругой насильственных действий сексуального характера. В пресс-службе столичного главка СКР тогда заявили "Интерфаксу" о проведении доследственной проверки в отношении Павленского по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера.