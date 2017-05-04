Следователи выехали на место вероятного крушения вертолета в Башкирии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вертолет "Робинсон", пропавший в Башкирии, мог потерпеть крушение в Белорецком районе, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя Приволжского СКР на транспорте Дмитрий Захаров.

"Вертолет находится в 20 км от города Белорецка. На это место выехали следователи. Предположительно, вертолет потерпел крушение", - сказал он.

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС "Интерфаксу" сообщили, что "в 16:25 координаты вертолета обнаружены". "На место направлена оперативная группа для поиска пострадавших", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что сигналов от экипажа не поступало.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что вертолет мог совершить жесткую посадку в лесистой местности.