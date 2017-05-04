Три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии

По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местности

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Три человека, находившиеся на борту вертолета "Робинсон", который совершил жесткую посадку в Башкирии, погибли.

"Вертолет потерпел крушение, трое погибли", - сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

По словам Захарова, на место происшествия выехали следователи. "Ехать до места около 200 км", - сказал он.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова подтвердила агентству гибель пилота и двух пассажиров воздушного судна.

"Пилот компании "Лайт Эйр", личности пассажиров уточняются", - сказала Иванова.

В свою очередь помощник уфимского транспортного прокурора Александр Морозов сообщил "Интерфаксу", что пропавший вертолет потерпел крушение в труднодоступной местности.

"Установили место крушения, по всей видимости, это - труднодоступная местность. Сейчас на месте высадился парашютный десант", - сказал Морозов.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что экипаж пропавшего вертолета в Башкирии подавал сигнал бедствия.

Вертолет "Робинсон-44" вылетел из Белорецка в 9:20 по местному времени. В 11:15 он на связь не вышел, в 15:20 не приземлимся, была объявлена тревога.