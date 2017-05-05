Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-95 возле Аляски

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опубликовала в своем фейсбуке видеозапись полета стратегических ракетоносцев Ту-95 в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С вдоль Алеутских островов.

Российские дальние бомбардировщики Ту-95МС (по натовской классификации - "Медведь") совершили полет в понедельник вечером по местному времени на Аляске в 160 км от острова Кадьяк. Навстречу самолетам ВКС РФ были направлены истребители ВВС США F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3 с авиабазы Элмендорф-Ричардсон, которая расположена под Анкориджем.

В среду по московскому времени, как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона, два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС совершили второй за два дня полет близ Аляски. Самолеты приближались на расстояние около 55 км к побережью американского штата Аляска, выполняя полет севернее Алеутских островов

По данным телеканала Fox News, бомбардировщики были замечены на американских военных радарах в 17:00 местного времени во вторник (04:00 мск в среду).

На этот раз в ВВС США было принято решение не поднимать самолеты на их сопровождение. В то же время в воздух был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 A AWACS для того, чтобы убедиться, что близ побережья Аляски находятся только два российских бомбардировщика, и что под ними нет других самолетов.

Fox News отмечает, что самолеты вылетели с базы ВКС РФ в районе Петропавловска-Камчатского и спустя пять часов вернулись на авиабазу в районе Анадыря.

В Минобороны заявили, что полет Ту-95 и Су-35 в международном пространстве у Аляски не нарушил международных правил и носил плановый характер.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона, полеты стратегических бомбардировщиков ВКС России Ту-95МС были "безопасными и профессиональными". По мнению представителей американского военного ведомства, сопровождение истребителями ВВС США близ Аляски бомбардировщиков ВКС РФ "не было чем- то необычным" и ничем не отличалось от того, "что мы уже видели прежде касательно действий российской дальней авиации".