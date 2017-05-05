Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские авиационные власти могут уже до конца пятницы отменить предупреждение авиакомпаниям о возможной приостановке чартеров в Турцию, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в туристической отрасли.

"Ожидаем, что предупреждение о возможной приостановке чартерного авиасообщения с Турцией будет официально отозвано сегодня до конца дня", - сказал источник.

В среду, 3 мая, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил журналистам, что Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию. "Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано", - сказал он, уточнив, что решение будет принято до начала лета.

В начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи "со сложной внутриполитической ситуацией" в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, но ни один из них так и не отказался от полетов в Турцию. Тем не менее, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться, констатировали эксперты.