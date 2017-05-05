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Фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами вошел в состав соединения ВМФ РФ в Cредиземноморье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Новейший фрегат "Адмирал Эссен" усилил постоянное соединение Военно-Морского флота России в Средиземном море, сообщили в пятницу в пресс-службе Черноморского флота РФ.

"Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского флота в дальней оперативной зоне. В настоящее время в составе группировки ВМФ выполняют задачи два новых однотипных корабля Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что фрегат "Адмирал Эссен" выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот. Он проследовал через пролив Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря.

По данным Черноморского флота РФ, "Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 11356 и первый серийный корабль этого проекта. Назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Теги: ВМФ РФ, Средиземное море, Адмирал Эссен
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