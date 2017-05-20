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Рогозин сказал о готовности промышленности создать новый авианосец

По его словам, есть технический проект, решение за военными

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Промышленность ждет решения военных по вопросу о создании нового авианосца для ВМФ, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Технически и технологически сегодня российская оборонная промышленность способна создать такого рода корабль, такого водоизмещения. Есть технический проект, фактически по нему работа никогда не останавливалась. Но это вопрос военных, нужен ли им такой корабль", - сказал он в программе "Вести в субботу" в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), которая транслировалась на Дальний Восток.

"Все-таки надо не забывать, что мы в отличие от США не великая океанская держава, - отметил Рогозин. - Мы все-таки великая континентальная держава, у нас несколько другие приоритеты".

В настоящее время у России есть один авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". 8 февраля он вернулся в Североморск из Средиземного моря. Палубная авиация крейсера была задействована в военной операции в Сирии. "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В прошлом мае замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что новый авианосец может быть построен в России после 2025 года.

Как сообщал "Интерфакс", Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца.

Теги: ВМФ, Дмитрий Рогозин
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