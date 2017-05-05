В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ

Ранее конгресс США одобрил документ, предусматривающий подобные меры в рамках контроля над выполнением санкций против КНДР

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал одобренный палатой представителей США законопроект о контроле над российскими портами абсурдным, поскольку Москва строго соблюдает резолюцию СБ ООН по санкциям в отношении КНДР.

"Безусловно, Россия никого не только в свои порты, но и в территориальные воды без разрешения не пустит. Этот законопроект абсурден, он похож на сказку", - сказал Озеров "Интерфаксу" в пятницу.

"РФ строго соблюдает санкции в отношении КНДР. Россия - ответственное государство, и если СБ ООН проголосовал за ограничительные меры против Пхеньяна, мы будем их выполнять", - отметил Озеров, напомнив, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещены не только поставки Российской Федерацией, но и транзит через Россию оборудования и материалов, запрещенных резолюцией СБ ООН.

"Каким образом США будут контролировать наши порты, остается неясным. Мы суверенное государство", - подчеркнул глава профильного комитета верхней палаты российского парламента.

"Если нынешнее поколение американских конгрессменов этого еще не поняло, у них есть уникальный шанс", - сказал сенатор.

Комментарий Пушкова

"Как Соединенные Штаты собираются осуществлять этот контроль, совершенно непонятно. И совершенно очевидно, что Россия не позволит осуществлять такой контроль", - заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике, член оборонного комитета СФ Алексей Пушков "Интерфаксу" в пятницу.

"Я считаю, что закон невыполнимый, противоречащий международному праву и абсурдный по сути", - добавил сенатор.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что накануне палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против Северной Кореи, который в частности предполагает, что американская администрация может взять на особый контроль порты Владивостока, Находки и Ванино с точки зрения выполнения ими санкционного режима. Согласно проекту, президент США должен направлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

По словам Пушкова, американский контроль за российскими портами просто невозможен.

"Где они вообще такое видели? И как они собираются осуществлять этот контроль? Они что, установят блокаду наших портов и будут проверять суда, которые проходят? В порты они допущены не будут, это совершенно очевидно", - заявил сенатор.

Этот законопроект "предполагает грубейшее нарушение международного права, поскольку контроль за собственными портами и территориальными водами осуществляет государство, которому эти порты принадлежат", - заявил Пушков.

"Я ничего подобного вообще не помню. Это какая-то законодательная акция военного времени, она мне представляется абсолютно за пределами здравого смысла", - отметил сенатор.

Он глубоко убежден, что если такое же требование будет выдвинуто в адрес Китая, то последует аналогичная негативная реакция.

"Корейской ядерной программой озабочены и Россия, и Китай, и другие государства, но таким законом США превращают этот вопрос, который должен быть предметом переговоров, не в сферу взаимодействия, а в сферу автоматического конфликта", - полагает Пушков.

Он назвал американский законопроект "прямым покушением на суверенитет другого государства и в данном случае Российской Федерации".

Сенатор не понимает, из чего исходили американские парламентарии, когда принимали этот законопроект, но уверен, что документ имеет высокие шансы приобрести статус закона.

Ранее в СМИ сообщалось, что накануне Палата представителей конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против Северной Кореи, который в частности предполагает, что американская администрация может взять на особый контроль порты Владивостока, Находки и Ванино с точки зрения выполнения ими санкционного режима. Цель законопроекта - обеспечить контроль за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, ограничивающие торговлю КНДР с другими странами. В Северную Корею запрещено поставлять вооружения, а также ракетные, ядерные и другие технологии.

Согласно проекту, президент США должен направлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.