Главные новости
В РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком женщинеВ РоссииИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о приостановке чартеров в Турцию
В России

В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ

Ранее конгресс США одобрил документ, предусматривающий подобные меры в рамках контроля над выполнением санкций против КНДР

В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал одобренный палатой представителей США законопроект о контроле над российскими портами абсурдным, поскольку Москва строго соблюдает резолюцию СБ ООН по санкциям в отношении КНДР.

"Безусловно, Россия никого не только в свои порты, но и в территориальные воды без разрешения не пустит. Этот законопроект абсурден, он похож на сказку", - сказал Озеров "Интерфаксу" в пятницу.

"РФ строго соблюдает санкции в отношении КНДР. Россия - ответственное государство, и если СБ ООН проголосовал за ограничительные меры против Пхеньяна, мы будем их выполнять", - отметил Озеров, напомнив, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещены не только поставки Российской Федерацией, но и транзит через Россию оборудования и материалов, запрещенных резолюцией СБ ООН.

"Каким образом США будут контролировать наши порты, остается неясным. Мы суверенное государство", - подчеркнул глава профильного комитета верхней палаты российского парламента.

"Если нынешнее поколение американских конгрессменов этого еще не поняло, у них есть уникальный шанс", - сказал сенатор.

Комментарий Пушкова

"Как Соединенные Штаты собираются осуществлять этот контроль, совершенно непонятно. И совершенно очевидно, что Россия не позволит осуществлять такой контроль", - заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике, член оборонного комитета СФ Алексей Пушков "Интерфаксу" в пятницу.

"Я считаю, что закон невыполнимый, противоречащий международному праву и абсурдный по сути", - добавил сенатор.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что накануне палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против Северной Кореи, который в частности предполагает, что американская администрация может взять на особый контроль порты Владивостока, Находки и Ванино с точки зрения выполнения ими санкционного режима. Согласно проекту, президент США должен направлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

По словам Пушкова, американский контроль за российскими портами просто невозможен.

"Где они вообще такое видели? И как они собираются осуществлять этот контроль? Они что, установят блокаду наших портов и будут проверять суда, которые проходят? В порты они допущены не будут, это совершенно очевидно", - заявил сенатор.

Этот законопроект "предполагает грубейшее нарушение международного права, поскольку контроль за собственными портами и территориальными водами осуществляет государство, которому эти порты принадлежат", - заявил Пушков.

"Я ничего подобного вообще не помню. Это какая-то законодательная акция военного времени, она мне представляется абсолютно за пределами здравого смысла", - отметил сенатор.

Он глубоко убежден, что если такое же требование будет выдвинуто в адрес Китая, то последует аналогичная негативная реакция.

"Корейской ядерной программой озабочены и Россия, и Китай, и другие государства, но таким законом США превращают этот вопрос, который должен быть предметом переговоров, не в сферу взаимодействия, а в сферу автоматического конфликта", - полагает Пушков.

Он назвал американский законопроект "прямым покушением на суверенитет другого государства и в данном случае Российской Федерации".

Сенатор не понимает, из чего исходили американские парламентарии, когда принимали этот законопроект, но уверен, что документ имеет высокие шансы приобрести статус закона.

Ранее в СМИ сообщалось, что накануне Палата представителей конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против Северной Кореи, который в частности предполагает, что американская администрация может взять на особый контроль порты Владивостока, Находки и Ванино с точки зрения выполнения ими санкционного режима. Цель законопроекта - обеспечить контроль за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, ограничивающие торговлю КНДР с другими странами. В Северную Корею запрещено поставлять вооружения, а также ракетные, ядерные и другие технологии.

Согласно проекту, президент США должен направлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

Теги: РФ, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в ТурциюИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
Возможно, сделанное в конце апреля предупреждение будет отозвано уже в пятницуПодробнее
Российские стратегические ракетоносцы пролетели в районе АляскиРоссийские стратегические ракетоносцы пролетели в районе Аляски
Ранее американская сторона сообщала о полетах российского самолета-разведчикаПодробнее
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ наградыМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Осталось вручить более 50 тысяч наград по итогам Великой Отечественной войныПодробнее
Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Боевики пользуются оружием с прицелами ночного видения, сделанными в РоссииПодробнее
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Надзорное ведомство усмотрело в действиях "Почты России" признаки злоупотребления полномочиямиПодробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Петр Павленский получил политическое убежище во ФранцииПетр Павленский получил политическое убежище во Франции
Информацию об этом подтвердил сам художникПодробнее
Три четверти россиян признались в гордости своим гражданствомТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные ресурсы и прошлоеПодробнее
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком женщинеВ РоссииИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о приостановке чартеров в ТурциюМоскваСкорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Реновация не коснется сорока рабочих поселков Москвы 20-30-х годов прошлого века
Премьер Чехии Соботка передумал уходить в отставку
ЦБ установил курсы доллара и евро на 6 мая
Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде
HBO начал работу над четырьмя спин-оффами "Игры престолов"
Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Нефть Brent подорожала до $48,72
В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Первый полет китайского Comac C919
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Москве 8-10 сентября
Крупнейший китайский авиалайнер впервые поднялся в воздух
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи