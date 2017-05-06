В мире

В США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в Приморье

По словам представителя конгресса, в законопроекте идет речь лишь о санкциях в случае нарушения резолюций СБ ООН

В США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в Приморье
Владивосток
Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Информация о том, что США собираются контролировать российские порты в Приморье на предмет выполнения санкций против КНДР, не соответствует действительности, заявил представитель конгресса США.

"Сообщение, о котором вы упоминаете, является неверным", - сказал "Интерфаксу" источник в комитете по иностранным делам в нижней палате конгресса, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о намерении США "контролировать" российские порты в Приморье.

В РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФЧитать подробнее

По словам собеседника агентства, "законопроект предусматривает санкции в отношении портов и операторов портов, если они не выполняют резолюции Совета Безопасности ООН".

Между тем, в тексте законопроекта об ужесточении санкций в отношении КНДР, который в минувший четверг был принят палатой представителей конгресса США, не содержится положений о "контроле" над российскими портами в Приморье.

Российские порты в Ванино, Находке и Владивостоке упоминаются в статье 205 законопроекта, наряду с портами в Китае, Иране и Сирии. Статья подразумевает, что "не позднее, чем 180 дней со дня вступления в силу этого положения, и затем ежегодно в течение пяти лет, президент будет предоставлять соответствующему комитету конгресса доклад". В этих докладах, по мысли американских законодателей, должна содержаться, в частности, информация о субъектах на территории зарубежных портов, которые "существенным образом не обеспечивают выполнение и соблюдение правил по инспектированию судов, самолетов, грузов или транспортных средств, направляемых в Северную Корею или из нее, как этого требуют соответствующие резолюции СБ ООН".

Как отмечается в тексте законопроекта, такие доклады президента США не должны быть секретными, однако в них может присутствовать секретная информация.

Как следует из текста законопроекта, в каждом докладе должны также содержаться "конкретные выводы в отношении следующих портов и аэропортов", после чего идет список портов Сирии, Ирана, Китая и России (Ванино, Находка и Владивосток).

Накануне сообщения СМИ о намерении США "контролировать" порты в Приморье в связи с санкциями в отношении КНДР вызвали резкую реакцию в России. В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что американский законопроект нарушает международное право.

"Этот законопроект, как и огромное множество других "пирожков", выпекаемых Конгрессом, разумеется, не соответствует международному праву. Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил он "Интерфаксу.

По мнению Косачева, в нынешнем маневре нет ничего нового. "Американцы всеми правдами и неправдами пытаются утвердить верховенство собственного законодательства над международным, что и является в целом главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений", - считает сенатор.

Теги: США, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Wikileaks опубликовала документы предвыборного штаба МакронаWikileaks опубликовала документы предвыборного штаба Макрона
В штабе кандидата в президенты Франции подтвердили утечку данныхПодробнее
В зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огняВ зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня
С субботы должны прекратиться боевые действия в четырех зонах безопасностиПодробнее
В Африке появилась новая смертельная болезньВ Африке появилась новая смертельная болезнь
Ее симптомы похожи на эболу, однако происхождение неизвестноПодробнее
Минск решил не вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и РоссиейМинск решил не вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и Россией
Ранее в Москве приняли решение о переводе всех авиарейсов между Россией и Белоруссией в международные секторы аэропортовПодробнее
Минобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в СирииМинобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в Сирии
Меморандум о зонах деэскалации в Сирии, подписанный Россией, Турцией и Ираном накануне в Астане, вступит в силу 6 маяПодробнее
В США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрываВ США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрыва
При посадке погибли оба пилота, сообщают СМИПодробнее
РФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для АнтальиРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи
Для всех других турецких курортов предупреждение отозвано, сообщил источникПодробнее
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американкеСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американке
По словам женщины, она использовала произведенную фирмой присыпку с тальком ежедневно в течение 40 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в ПриморьеВ миреWikileaks опубликовала документы предвыборного штаба МакронаВ миреВ зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огняВ миреВ Африке появилась новая смертельная болезнь
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Парковка в Москве 7-9 мая будет бесплатной
Жители Алеппо начали возвращаться в родные деревни
В ЛНР заявили о семи обстрелах с украинской стороны за сутки
В акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке примут участие около 500 человек
Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая
В США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в Приморье
Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на стереотипах "холодной войны"
Глава СК распорядился проверить условия жизни инвалида-колясочника в Ижевске
За сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 34 из 52 лесных пожаров
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи