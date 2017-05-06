В США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в Приморье

По словам представителя конгресса, в законопроекте идет речь лишь о санкциях в случае нарушения резолюций СБ ООН

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Информация о том, что США собираются контролировать российские порты в Приморье на предмет выполнения санкций против КНДР, не соответствует действительности, заявил представитель конгресса США.

"Сообщение, о котором вы упоминаете, является неверным", - сказал "Интерфаксу" источник в комитете по иностранным делам в нижней палате конгресса, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о намерении США "контролировать" российские порты в Приморье.

По словам собеседника агентства, "законопроект предусматривает санкции в отношении портов и операторов портов, если они не выполняют резолюции Совета Безопасности ООН".

Между тем, в тексте законопроекта об ужесточении санкций в отношении КНДР, который в минувший четверг был принят палатой представителей конгресса США, не содержится положений о "контроле" над российскими портами в Приморье.

Российские порты в Ванино, Находке и Владивостоке упоминаются в статье 205 законопроекта, наряду с портами в Китае, Иране и Сирии. Статья подразумевает, что "не позднее, чем 180 дней со дня вступления в силу этого положения, и затем ежегодно в течение пяти лет, президент будет предоставлять соответствующему комитету конгресса доклад". В этих докладах, по мысли американских законодателей, должна содержаться, в частности, информация о субъектах на территории зарубежных портов, которые "существенным образом не обеспечивают выполнение и соблюдение правил по инспектированию судов, самолетов, грузов или транспортных средств, направляемых в Северную Корею или из нее, как этого требуют соответствующие резолюции СБ ООН".

Как отмечается в тексте законопроекта, такие доклады президента США не должны быть секретными, однако в них может присутствовать секретная информация.

Как следует из текста законопроекта, в каждом докладе должны также содержаться "конкретные выводы в отношении следующих портов и аэропортов", после чего идет список портов Сирии, Ирана, Китая и России (Ванино, Находка и Владивосток).

Накануне сообщения СМИ о намерении США "контролировать" порты в Приморье в связи с санкциями в отношении КНДР вызвали резкую реакцию в России. В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что американский законопроект нарушает международное право.

"Этот законопроект, как и огромное множество других "пирожков", выпекаемых Конгрессом, разумеется, не соответствует международному праву. Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил он "Интерфаксу.

По мнению Косачева, в нынешнем маневре нет ничего нового. "Американцы всеми правдами и неправдами пытаются утвердить верховенство собственного законодательства над международным, что и является в целом главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений", - считает сенатор.