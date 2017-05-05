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В Россию вернулись двое освобожденных в Ливии моряков

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Двое российских моряков - Алексей Балушкин и Николай Тимофеев - с задержанного в Ливии сухогруза "Мерле" вернулись на родину.

"Вчера вечером мы были освобождены из ливийской тюрьмы и сегодня утром вернулись", - сказал журналистам капитан судна Алексей Балушкин.

Моряки в настоящее время находятся в МИД РФ, куда приехали на встречу с замглавы министерства Михаилом Богдановым, принимавшим участие в их освобождении. "За эти месяцы было сделано очень многое, чтобы добиться возвращения наших моряков на родину", - сказал журналистам Богданов.

Замминистра поблагодарил ливийское руководство за сотрудничество в этом вопросе.

Балушкин и Тимофеев поблагодарили российских дипломатов, которые помогли им вернуться в Россию. "Была проведена очень большая работа. Мы ее не видели, но знали, что за нас борются", - отметил капитан, поблагодарив также компанию-владельца судна "МТ групп".

Экипаж суда "Мерле" в составе семи человек провёл в тюрьме в Ливии около двух месяцев. В конце апреля были освобождены пять моряков. Как сообщил ранее М.Богданов, 25 апреля другие пять членов экипажа сухогруза "Мерле" были освобождены и доставлены на родину.

Тогда же в МИД РФ сообщили, что в Ливии остаются четверо задержанных российских моряков. "В настоящее время на территории Ливии остаются капитан судна "Мерле" А.В.Балушкин и старший помощник Н.В.Тимофеев, а также двое граждан России из состава экипажа танкера "Теметерон", задержанного у берегов Ливии в июне 2016 г. - капитан В.В.Текучев и старший помощник капитана С.В.Самойлов", - говорилось в сообщении, опубликованном 26 апреля на сайте дипведомства.

"В Москве твердо рассчитывают, что упомянутые моряки в скором времени также смогут вернуться домой. С российской стороны для этого будут предприниматься все необходимые шаги", - отметили тогда в МИД РФ.

Как сообщалось, 5 марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле". Судовладелец - компания MT Group из Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все - граждане РФ.

Теги: Ливия, Мерле, Россия
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