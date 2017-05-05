Обвиняемый в педофилии кубанский экс-полицейский частично признал вину

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего полицейского Ивана Сорокоумова, обвиняемого в педофилии и жестоком убийстве девочки, на прениях в Краснодарском краевом суде попросил для подсудимого 15 лет заключения с учетом частичного признания вины. Об этом "Интерфаксу" сообщил в пятницу адвокат потерпевших Александр Попков.

"Защита подсудимого заявила, что Сорокоумов признал вину только по трем статьям обвинения и просит назначить ему 15 лет заключения колонии строгого режима", - сказал Попков.

По мнению адвокатов экс-полицейского, он виновен только в убийстве, понуждении к действиям сексуального характера и половом сношении с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

"По остальным пунктам обвинения уголовное преследование просят прекратить", - добавил собеседник агентства.

Ранее государственный обвинитель просил суд приговорить Сорокоумова к 25 годам заключения в колонии строгого режима, 10 лет из которых он должен будет провести в тюрьме.

Фабула дела

Бывший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Горячему Ключу обвинен по всем статьям УК РФ против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также убийстве малолетнего в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

По версии следствия, вечером 31 августа 2015 года сотрудник полиции, увидев в песочнице игравшую с малолетними сестрами 12-летнюю девочку, предложил подвезти их домой. Высадив около дома малолетних сестер, мужчина отвез школьницу за город в район станицы Саратовской, где понудил вступить с ним в половую связь.

Опасаясь, что о произошедшем станет известно правоохранительным органам, злоумышленник нанес жертве несколько ударов битой по голове. От тела он избавился, сбросив со склона в реку.

В дальнейшем к делу были приобщены еще несколько эпизодов сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Так, по версии следствия, с середины января по 31 августа 2015 года Сорокоумов вывозил в лес на машине и вступал в половые отношения с девочкой, не достигшей 16 лет. В одном из таких эпизодов участвовал знакомый полицейского Калганов.

В феврале и марте 2015 года Сорокоумов обманом вывозил на машине в лес еще одну несовершеннолетнюю и также вступал с ней в половую связь. Для принуждения девочки полицейский угрожал отправить ее в детский дом.

Дело слушается Краснодарским краевым судом в закрытом режиме.