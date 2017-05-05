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В СКР подтвердили объявление экс-губернатора Юревича в международный розыск

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск, следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте, подтвердила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

"Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В настоящее время экс-губернатор Челябинской области объявлен в международный розыск. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте фигуранта уголовного дела", - сказала Петренко.

Ранее адвокат об объявлении Юревича в международный розыск и ходатайстве следствия о его заочном аресте сообщил адвокат экс-губернатора Игорь Трунов.

В свою очередь пресс-секретарь Юревича Юлия Бобылева сообщила, что его лечение за границей продлится до 6 июня. "Однако ни один доктор не скажет, что будет дальше после этой даты, возможно, его продлят", - сказала она в пятницу агентству "Интерфакс".

Ранее четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР возбудило уголовное дело по факту получения взятки М.Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения региона. По данным следствия, он систематически получал взятки от Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

Теги: Михаил Юревич
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