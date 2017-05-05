Экс-губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Следствие просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции, сообщил его адвокат Игорь Трунов.

"Мы получили от следователя процессуальный документ, в котором он говорит, что в Ленинский районный суд Екатеринбурга подано ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому Юревичу в виде заключения под стражу в связи с его международным розыском и невозможностью избрания иной меры пресечения", - сказал Трунов в пятницу "Интерфаксу".

Адвокат уточнил, что заседание районного суда в Екатеринбурге состоится 12 мая. Он добавил, что защита обжалует объявление Юревича в международный розыск.

Как сообщалось, Юревич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

По мнению Трунова, требование следствия незаконно и необоснованно.

"Во-первых, обвинения ему никто не предъявил, потому что он болеет. Во-вторых, его разыскивать не надо, потому что в тех медицинских документах, которые мы представили следствию, есть адрес и телефон врача, который его лечит, и личный телефон Юревича", - сказал адвокат.

Кроме того, Трунов отметил, что защита представила следствию заключение, согласно которому Юревич в настоящее время по состоянию здоровья вообще не может в полной мере осознавать свои действия.

"Мы представили экспертное заключение российского государственного экспертного учреждения о том, что эта болезнь (диагностированная у Юревича) и его сегодняшнее состояние препятствуют перелету в Екатеринбург для участия в процессуальных действиях, потому что он не может отдавать до конца отчет в тех решениях, которые нужно принять", - рассказал Трунов.

Он добавил, что из этических соображений не может раскрыть диагноз своего подзащитного, но заявляет, что болезнь серьезная.

Как сообщалось, четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР возбудило уголовное дело по факту получения взятки Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

По данным следствия, он систематически получал взятки от Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области. Также вменяется распространение клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

М.Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

"Согласно медицинскому документу от группы врачей в Лондоне, ему требуется лечение онкогематолога, которое займет не менее месяца", - сказал адвокат Юревича Трунов.

Ранее со ссылкой на адвоката сообщалось, что Юревич находится на лечении в Израиле.