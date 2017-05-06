На дне Керченского пролива нашли самолет времен Великой Отечественной войны

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Строители крымского моста в преддверии Дня Победы помогли поднять со дна самолёт времён Великой Отечественной войны, который был обнаружен за периметром большой стройки в шести километрах от Таманского берега. Это одномоторный истребитель Р-40, известный под названием "Киттихок".

"Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Водолазы с нашей стройки тоже подключились, служба капитана морского порта Кавказ оказала максимальное содействие", - рассказал капитан плавкрана Игорь Демьяненко.

Краном с глубины девяти метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более трёх с половиной тонн. Сохранилось вооружение - шесть пулемётов с боекомплектом, частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой, которая поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу лётчика.

Одномоторный самолёт американского производства, поставленный на вооружение в советской армии по ленд-лизу, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Подводные исследования поисковиков позволили предположить, что боевая машина находилась на вооружении штурмового авиаполка ВВС Черноморского флота СССР и участвовала в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

По мнению руководителя поисковой экспедиции Александра Ёлкина, самолёт мог быть повреждён зенитной артиллерией противника.

"Видимо, пилот до последнего пытался дотянуть его до своей базы. Самолёт не рухнул в пролив, это видно по корпусу, который сохранил форму. Лётчик, скорее всего, смог посадить машину на воду и, возможно, выжил ", - сказал Ёлкин.

Поисковики планируют привести поднятый со дна истребитель в порядок и установить на одной из исторических площадок Керченского полуострова, посвященных подвигу советских военных. Пока же боевая машина будет храниться в Керченской крепости, отметил представитель поискового отряда.