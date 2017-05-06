Главные новости
В РоссииПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахМоскваБолее 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе МосквыМоскваВ Москве начался снос усадьбы Неклюдовой
В России

В Москве началась акция оппозиции в годовщину событий на Болотной площади

Есть обновление от 14:16

В районе проспекта Академика Сахарова усилены меры безопасности

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Жители столицы в субботу днем собрались на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы на митинг оппозиции. Как передает корреспондент "Интерфакса", десятки людей пришли на согласованный с властями митинг, приуроченный к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

В районе проведения мероприятия полицией были усилены меры безопасности, движение транспорта на проспекте Сахарова полностью перекрыто, проход на него осуществляется через магнитные рамки металлоискателей.

Также сотрудники полиции выделили отдельную зону для прохода людей с флагами и транспарантами. Вдоль тротуаров выставлены ограждения, у которых через каждые несколько метров стоят сотрудники полиции и мужчины и женщины с повязками дружинников. В районе проведения мероприятия находятся сотрудники полиции, полицейские автомобили, автозаки, а также множество коммунальной техники, с помощью которой были перекрыты подъезды к проспекту Сахарова.

В конце проспекта Сахарова со стороны Садового кольца смонтирована сцена, на которой установлено звуковое оборудование. Со сцены будут выступать организаторы и участники митинга.

Пришедшие несут с собой российские триколоры, флаги политических организаций и движений, а также плакаты и баннеры. Многие из присутствующих прикрепляют к груди значки и повязывают на сумки и рюкзаки ленты с надписью "5 лет Болотной".

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Плату за пользование курортной инфраструктурой планируется взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краяхПодробнее
Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне
Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальностьПодробнее
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденныхМоскалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
Сейчас это только право суда, а не обязанность, поэтому на свободу выходит только половина людей с практически смертельными диагнозами, напомнила омбудсменПодробнее
В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Ранее конгресс США одобрил документ, предусматривающий подобные меры в рамках контроля над выполнением санкций против КНДРПодробнее
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в ТурциюИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
Возможно, сделанное в конце апреля предупреждение будет отозвано уже в пятницуПодробнее
Российские стратегические ракетоносцы пролетели в районе АляскиРоссийские стратегические ракетоносцы пролетели в районе Аляски
Ранее американская сторона сообщала о полетах российского самолета-разведчикаПодробнее
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ наградыМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Осталось вручить более 50 тысяч наград по итогам Великой Отечественной войныПодробнее
Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Боевики пользуются оружием с прицелами ночного видения, сделанными в РоссииПодробнее
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Надзорное ведомство усмотрело в действиях "Почты России" признаки злоупотребления полномочиямиПодробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахМоскваБолее 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе МосквыМоскваВ Москве начался снос усадьбы НеклюдовойВ миреWikileaks опубликовала документы предвыборного штаба Макрона
В центре Москвы завершился оппозиционный митинг
Судоходство по каналу им. Москвы возобновлено после завершения аварийных работ
Полиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в Москве
На стадионе "Лужники" появится 300 специальных мест для инвалидов
В Москве началась акция оппозиции в годовщину событий на Болотной площади
Второй тур выборов президента начался во Франции с заморских территорий
В Коми подростки забросали храм яйцами
В Москве начался снос усадьбы Неклюдовой
В СБУ пообещали не допустить провокаций на акции "Бессмертный полк" в Киеве
В Белгороде начались поиски не пропустившей скорую женщины-водителя
Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах юга России
В Одессе взорвалась граната во дворе дома с офисами общественных организаций
Москвичам пригрозили штрафами за пикники вне спецплощадок
СМИ сообщили о продолжающихся боях в сирийской провинции Хама
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи