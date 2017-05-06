В Москве началась акция оппозиции в годовщину событий на Болотной площади

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Жители столицы в субботу днем собрались на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы на митинг оппозиции. Как передает корреспондент "Интерфакса", десятки людей пришли на согласованный с властями митинг, приуроченный к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.
В районе проведения мероприятия полицией были усилены меры безопасности, движение транспорта на проспекте Сахарова полностью перекрыто, проход на него осуществляется через магнитные рамки металлоискателей.
Проспект Сахарова сейчас #сахарова #6мая pic.twitter.com/u2d6BbPYrV— Юрий Тюмин (@tyumin_com) 6 мая 2017 г.
Также сотрудники полиции выделили отдельную зону для прохода людей с флагами и транспарантами. Вдоль тротуаров выставлены ограждения, у которых через каждые несколько метров стоят сотрудники полиции и мужчины и женщины с повязками дружинников. В районе проведения мероприятия находятся сотрудники полиции, полицейские автомобили, автозаки, а также множество коммунальной техники, с помощью которой были перекрыты подъезды к проспекту Сахарова.
В конце проспекта Сахарова со стороны Садового кольца смонтирована сцена, на которой установлено звуковое оборудование. Со сцены будут выступать организаторы и участники митинга.
Пришедшие несут с собой российские триколоры, флаги политических организаций и движений, а также плакаты и баннеры. Многие из присутствующих прикрепляют к груди значки и повязывают на сумки и рюкзаки ленты с надписью "5 лет Болотной".
Проспект Сахорова сейчас #6мая pic.twitter.com/TF01qHAmmh— Alena Vershinina (@alenawenger) 6 мая 2017 г.