В Москве началась акция оппозиции в годовщину событий на Болотной площади

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Жители столицы в субботу днем собрались на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы на митинг оппозиции. Как передает корреспондент "Интерфакса", десятки людей пришли на согласованный с властями митинг, приуроченный к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

В районе проведения мероприятия полицией были усилены меры безопасности, движение транспорта на проспекте Сахарова полностью перекрыто, проход на него осуществляется через магнитные рамки металлоискателей.

Также сотрудники полиции выделили отдельную зону для прохода людей с флагами и транспарантами. Вдоль тротуаров выставлены ограждения, у которых через каждые несколько метров стоят сотрудники полиции и мужчины и женщины с повязками дружинников. В районе проведения мероприятия находятся сотрудники полиции, полицейские автомобили, автозаки, а также множество коммунальной техники, с помощью которой были перекрыты подъезды к проспекту Сахарова.

В конце проспекта Сахарова со стороны Садового кольца смонтирована сцена, на которой установлено звуковое оборудование. Со сцены будут выступать организаторы и участники митинга.

Пришедшие несут с собой российские триколоры, флаги политических организаций и движений, а также плакаты и баннеры. Многие из присутствующих прикрепляют к груди значки и повязывают на сумки и рюкзаки ленты с надписью "5 лет Болотной".