Полиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Около тысячи человек принимают участие в согласованной акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
"В согласованном властями города Москвы митинге оппозиции, проходящем на проспекте Сахарова, принимает участие около 1000 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.
На митинг в поддержку политзаключённых и против репрессий опять никто не пришёл😉#6мая #5летБолотной pic.twitter.com/E6gEZWl1vp— Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) 6 мая 2017 г.
По его словам, полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности на месте проведения мероприятия.
В субботу на проспекте Сахарова проходит согласованная с властями акция под названием "За Россию против произвола и репрессий", она приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.