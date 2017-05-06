Полиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в Москве

Акция "За Россию против произвола и репрессий" была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года

На митинге оппозиции в столице

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Около тысячи человек принимают участие в согласованной акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В согласованном властями города Москвы митинге оппозиции, проходящем на проспекте Сахарова, принимает участие около 1000 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности на месте проведения мероприятия.

В субботу на проспекте Сахарова проходит согласованная с властями акция под названием "За Россию против произвола и репрессий", она приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.