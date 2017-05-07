В России

Пьяный житель Пятигорска взорвал в доме гранату

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Житель Пятигорска (Ставропольский край) взорвал гранату в своем доме, при взрыве пострадал полицейский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"Сегодня в один из частных домов Пятигорска по вызову приехала полиция. При появлении полицейских мужчина, находившийся в доме, привел в действие гранату", - рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, полицейский был доставлен в медицинское учреждение "с легким осколочным ранением", при этом "сам дебошир с признаками алкогольного опьянения не пострадал". "Сейчас он задержан", - отметили в полиции.

Теги: Пятигорск, Ставропольский край
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