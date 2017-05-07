В СКР сообщили о трех пострадавших полицейских от взрыва гранаты в Пятигорске

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Пятигорске (Ставропольский край) по факту взрыва, в результате которого пострадали полицейские, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в воскресенье днем в правоохранительные органы поступило телефонное сообщение от мужчины, который угрожал совершить взрыв. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования в составе трех сотрудников ОМВД России по городу Пятигорску.

"При попытке обезвредить мужчину он взорвал гранату. При взрыве пострадали трое полицейских, в настоящее время устанавливается степень тяжести причиненных им ранений", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам проведения которой будет принято процессуальное решение, отмечает пресс-служба.

Ранее со ссылкой на пресс-службы главного управления МВД по региону сообщалось, что при взрыве пострадал один полицейский - с легким осколочным ранением он доставлен в больницу. Сам дебошир, у которого прослеживаются признаки алкогольного опьянения, не ранен.