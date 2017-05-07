Главные новости
В миреБельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во ФранцииСпортСборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккеюЭкономика"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
В России

Пожарные уберегли почти 60 домов в двух горевших красноярских поселках

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения отстояли от огня почти 60 домов в деревне Муратово и поселке Абан Красноярском крае, где произошли крупные пожары, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Муратово огонь уничтожил восемь домов, где проживали 17 человек, в том числе пять детей. В Абане сгорели три частных жилых и один нежилой дом. Но в обоих населенных пунктах большинство домов удалось спасти от огня.

"В поселке Муратово Большемуртинского района на ликвидацию огненной стихии были брошены силы добровольной пожарной команды, которые бок о бок отстаивали жилые дома совместно с сотрудниками МЧС России. Обстановку осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 22 м/сек. Несмотря на это 45 жилых домов, где проживают 155 человек, были спасены от огненной стихии", - рассказал собеседник агентства.

В Абане также из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние строения. "Оперативные действия сотрудников противопожарной службы не позволили огню уничтожить районный центр Красноярского края, отстояв от пожара 11 домов, в которых проживают 47 человек", - подчеркнули в МЧС.

По данным спасателей, в этих населенных пунктах нет ни погибших, ни пострадавших.

Теги: Красноярский край
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Плату за пользование курортной инфраструктурой планируется взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краяхПодробнее
Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне
Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальностьПодробнее
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденныхМоскалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
Сейчас это только право суда, а не обязанность, поэтому на свободу выходит только половина людей с практически смертельными диагнозами, напомнила омбудсменПодробнее
В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Ранее конгресс США одобрил документ, предусматривающий подобные меры в рамках контроля над выполнением санкций против КНДРПодробнее
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в ТурциюИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
Возможно, сделанное в конце апреля предупреждение будет отозвано уже в пятницуПодробнее
Российские стратегические ракетоносцы пролетели в районе АляскиРоссийские стратегические ракетоносцы пролетели в районе Аляски
Ранее американская сторона сообщала о полетах российского самолета-разведчикаПодробнее
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ наградыМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Осталось вручить более 50 тысяч наград по итогам Великой Отечественной войныПодробнее
Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Боевики пользуются оружием с прицелами ночного видения, сделанными в РоссииПодробнее
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Надзорное ведомство усмотрело в действиях "Почты России" признаки злоупотребления полномочиямиПодробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во ФранцииСпортСборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккеюЭкономика"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"СпортСМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Финляндия уступила Франции в матче ЧМ по хоккею
Бельгийская Le Soir прочит Макрону до 65% голосов
"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
Журналистки из РФ рассказали подробности своего недопуска на "Евровидение"
В ДНР заявили о срыве Киевом договоренности о верификации пленных
"Рубин" выиграл у "Уфы" в 27-м туре премьер-лиги
Пожарные уберегли почти 60 домов в двух горевших красноярских поселках
В СКР сообщили о трех пострадавших полицейских от взрыва гранаты в Пятигорске
Бельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во Франции
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи