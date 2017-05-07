Пожарные уберегли почти 60 домов в двух горевших красноярских поселках

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения отстояли от огня почти 60 домов в деревне Муратово и поселке Абан Красноярском крае, где произошли крупные пожары, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Муратово огонь уничтожил восемь домов, где проживали 17 человек, в том числе пять детей. В Абане сгорели три частных жилых и один нежилой дом. Но в обоих населенных пунктах большинство домов удалось спасти от огня.

"В поселке Муратово Большемуртинского района на ликвидацию огненной стихии были брошены силы добровольной пожарной команды, которые бок о бок отстаивали жилые дома совместно с сотрудниками МЧС России. Обстановку осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 22 м/сек. Несмотря на это 45 жилых домов, где проживают 155 человек, были спасены от огненной стихии", - рассказал собеседник агентства.

В Абане также из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние строения. "Оперативные действия сотрудников противопожарной службы не позволили огню уничтожить районный центр Красноярского края, отстояв от пожара 11 домов, в которых проживают 47 человек", - подчеркнули в МЧС.

По данным спасателей, в этих населенных пунктах нет ни погибших, ни пострадавших.