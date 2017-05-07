Главные новости
В миреМакрон одержал уверенную победу на выборах во ФранцииСпорт"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболуЭкономика"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
В России

Мать осужденного в США летчика Ярошенко умерла в больнице Ростова-на-Дону

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мать летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, скончалась в воскресенье в больнице в Ростове-на-Дону, у нее не выдержало сердце, сообщила в воскресенье агентству "Интерфакс" жена Константина Ярошенко Виктория.

"У нее был рак второй степени, но врачи говорили, что все будет хорошо. Рак уже был прооперирован, и все было удалено. Она уже вставала и ходила, но после последней четвертой операции у нее не выдержало сердце", - сказала Ярошенко.

Она отметила, что для Любови Ярошенко дополнительным ударом стало и сообщение о том, что Константину снова отказали в освобождении.

Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в столице Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже летчик был передан в руки сотрудников американского управления по борьбе с распространением наркотиков на основании ордера на арест, который был выдан судом в США.

Российские власти считают, что арест был незаконен и обвиняют американские спецслужбы в тайном вывозе российского гражданина на территорию США.

7 сентября 2011 года окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк приготовил К.Ярошенко к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США, напомнили в пресс-службе российского омбудсмена.

Теги: Константин Ярошенко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Плату за пользование курортной инфраструктурой планируется взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краяхПодробнее
Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне
Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальностьПодробнее
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденныхМоскалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
Сейчас это только право суда, а не обязанность, поэтому на свободу выходит только половина людей с практически смертельными диагнозами, напомнила омбудсменПодробнее
В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Ранее конгресс США одобрил документ, предусматривающий подобные меры в рамках контроля над выполнением санкций против КНДРПодробнее
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в ТурциюИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
Возможно, сделанное в конце апреля предупреждение будет отозвано уже в пятницуПодробнее
Российские стратегические ракетоносцы пролетели в районе АляскиРоссийские стратегические ракетоносцы пролетели в районе Аляски
Ранее американская сторона сообщала о полетах российского самолета-разведчикаПодробнее
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ наградыМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Осталось вручить более 50 тысяч наград по итогам Великой Отечественной войныПодробнее
Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Боевики пользуются оружием с прицелами ночного видения, сделанными в РоссииПодробнее
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Надзорное ведомство усмотрело в действиях "Почты России" признаки злоупотребления полномочиямиПодробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМакрон одержал уверенную победу на выборах во ФранцииСпорт"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболуЭкономика"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"СпортСМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Что произошло за день: воскресенье, 7 мая
Макрон одержал уверенную победу на выборах во Франции
"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России по футболу
Мать осужденного в США летчика Ярошенко умерла в больнице Ростова-на-Дону
Большинство избирательных участков закрылись во Франции
Эстония очистит границу с Россией от бобровых плотин
Финляндия уступила Франции в матче ЧМ по хоккею
Бельгийская Le Soir прочит Макрону до 65% голосов
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи