Мать осужденного в США летчика Ярошенко умерла в больнице Ростова-на-Дону

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мать летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, скончалась в воскресенье в больнице в Ростове-на-Дону, у нее не выдержало сердце, сообщила в воскресенье агентству "Интерфакс" жена Константина Ярошенко Виктория.

"У нее был рак второй степени, но врачи говорили, что все будет хорошо. Рак уже был прооперирован, и все было удалено. Она уже вставала и ходила, но после последней четвертой операции у нее не выдержало сердце", - сказала Ярошенко.

Она отметила, что для Любови Ярошенко дополнительным ударом стало и сообщение о том, что Константину снова отказали в освобождении.

Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в столице Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже летчик был передан в руки сотрудников американского управления по борьбе с распространением наркотиков на основании ордера на арест, который был выдан судом в США.

Российские власти считают, что арест был незаконен и обвиняют американские спецслужбы в тайном вывозе российского гражданина на территорию США.

7 сентября 2011 года окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк приготовил К.Ярошенко к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США, напомнили в пресс-службе российского омбудсмена.