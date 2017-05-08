Михалков объяснил свою позицию по поводу полученной "Ельцин Центром" премии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Никита Михалков заявил, что его высказывание относительно получения "Ельцин Центром" премии в конкурсе "Лучший европейский музей 2017" является мнением гражданина России, а то, каким образом оно было высказано, - его художественное право.

"Как знаем мы все и как утверждает "Ельцин Центр", мы живём в свободной демократической стране, в которой любой гражданин может высказать любую точку зрения по любому поводу. Я - гражданин своей страны и я - русский художник, всю жизнь проживший в России. Следовательно то, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право", - сказал кинорежиссер "Интерфаксу" в понедельник.

Он предложил задуматься о том, почему "наши друзья", объявляющие нам санкции, выбрали именно этот музей для премирования".

А потому, что этот музей несет функции (идеологию), устраивающие именно тех, кто эти санкции нам объявляет. То есть, чем фактически занимается "Ельцин Центр" сегодня - искажает историю, либо фальсифицируя факты, либо их просто скрывая. (...) Другими словами, в "Ельцин Центре" фальсифицируются история и воспевается время разрушения нашего Отечества", - продолжил Михалков.

"И именно за это европейские организации награждают "Ельцин Центр" как лучший музей Европы. Я глубоко убежден, что подавляющее большинство здравомыслящих людей, живущих в нашей стране и желающих продолжать в ней жить, со мной согласятся. Это я говорю как гражданин", - отметил собеседник агентства.

"А как художник я использую метафору, и она очень проста - "Ельцин Центр" получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны. А разве полицаи получали награды не за тоже самое? Ведь даже согласно указу короля Пруссии Вильгельма II, Железным крестом должны были награждаться без различия чинов и состояния, в том числе граждане оккупированных стран, за заслуги во благо немецких Вооруженных сил и во благо их союзников, за службу вопреки интересам своей страны. Что, собственно, сегодня мы и видим в работе Ельцин Центра. Итак - ничего личного, господа! Только факты", - заявил Михалков.

Накануне режиссер сравнил премию Центра с наградой Третьего рейха. После этого представители "Ельцин Центра" извинились за слова кинематографиста перед европейскими музеями.