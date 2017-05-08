"Ельцин Центр" извинился перед европейскими коллегами за комментарий Михалкова

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Представители "Ельцин Центра", который 6 мая получил награду "Лучший европейский музей 2017", извинились перед европейскими музеями за комментарий режиссера Никиты Михалкова, в котором он сравнил премию центра с наградой Третьего рейха.

"Кинорежиссер по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес "Ельцин Центра", но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс "Лучший европейский музей" и какие проекты были удостоены его высоких наград. Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии?" - говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что вместе с музеем Бориса Ельцина в 2017 году главные награды получили Этнографический музей в Женеве, Музей истории города Лейрия в Португалии, Мемориальный центр работорговли и рабства в Гваделупе, департамент Франции.

"Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны. Участники конкурса, а также все наши коллеги по музейной работе, могут быть уверены: большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением", - сказано в пресс-релизе.

"Ельцин Центр" был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовали президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, а также известные политики, деятели культуры и люди, близко знавшие первого российского президента.

В конце прошлого года Михалков раскритиковал работу "Ельцин Центра", в котором, по его словам, "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей", и предложил изменить характер его деятельности. Это выступление вызвало общественный резонанс. Вдова первого президента России Наина Ельцина заявляла, что глубоко возмущена этими заявлениями.

Затем Михалков посетил центр лично и сообщил, что не изменил своего мнения относительно экспозиции.

23 декабря прошлого года президент РФ высказался за снижение градуса дискуссии, возникшей вокруг "Ельцин Центра" и интерпретации истории в его экспозиции. Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной конференции, он высказал мнение, что "какие-то вещи там следует более точно подать".