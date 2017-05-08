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СКР возбудил дело об исчезновении ребенка в Липецкой области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения четырехлетнего мальчика в Липецкой области, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Липецкой области по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в селе Солдатское Тербунского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

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По данным следствия, четырехлетний мальчик из многодетной семьи пропал днем в минувшее воскресенье в селе Солдатское, когда его родственники занимались хозяйственными делами. "Мальчик играл напротив дома со старшим братом, но в какой-то момент пропал из поля зрения и до настоящего момента не найден", - отмечается в документе.

"С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшего у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление", - сказали в комитете.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СКР.

"Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождения. Осмотрена местность, в том числе и с воздуха, опрошены родственники пропавшего мальчика, соседи, - сообщили в пресс-службе. - По изъятым в ходе осмотра объектам назначена молекулярно-генетическая экспертиза".

Всего в поисковых мероприятиях задействовано более 200 человек. Вместе с полицейскими в поисках участвуют местные жители, волонтеры из Липецка, Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также спасатели МЧС и спецтехника, водолазы, силами которых обследовано дно пруда, находящегося в 39 метрах от места жительства мальчика.

Теги: Липецкая область
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