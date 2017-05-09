Парад в Петербурге прошел без участия военных кораблей

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Петербурге во вторник при участии армейской и фронтовой авиации, но без заявленных ранее военных кораблей, передал корреспондент "Интерфакса".

Парад, стартовавший в 10:00 на Дворцовой площади, принял командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов.

В параде на Дворцовой площади участвовали более четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и около сотни единиц техники Сухопутных войск ЗВО.

Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34. В ее составе прошли бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К", БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 "Град", КАМАЗы-63501 с крупнокалиберными гаубицами МСТА-Б, новейшие оперативно-тактические комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300. Военные машины были "обуты" в специальные прорезиненные асфальтоходные башмаки, чтобы не повредить брусчатку на площади.

Особенностью парада в этом году стала его воздушная составляющая. В небе над городом впервые прошел парадный строй авиации, куда вошли истребители МиГ-29, Су-35, Су-27 и Су-34, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26 и Ка-52, а также транспортные самолеты Ту-134, Ан-12 и Ан-26.

Ранее сообщалось, что в День Победы в торжественных мероприятиях в акватории Невы примут участие корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота. Всего планировалось задействовать более десяти кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота. Однако, несмотря на анонсированное их участие в торжествах, корабли в Петербурге так и не появились.

Празднование Дня Победы в Петербурге продолжится проездом по Невскому проспекту колонны автомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны и шествием "Бессмертного полка".