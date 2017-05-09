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В Москве завершился парад Победы

Есть обновление от 11:37

Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена воздушная часть парада в столице

В Москве завершился парад Победы
Парад Победы на Красной площади
Фото: epa/vosotck-phot

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад Победы в ознаменование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве.

Как сообщало Минобороны РФ, в параде задействованы более 10 тыс. военнослужащих. Принимал парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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Впервые на параде появилась арктическая техника, которую можно было узнать по холодной северной раскраске.

"Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны - зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера", - сообщил ранее журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Согласно информации Минобороны, в составе 28 парадных расчетов пешей колонны - военнослужащие высших военных учебных заведений (военных академий, институтов, училищ), суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

В колонне был представлен женский парадный расчет численностью 210 человек. В его состав вошли представительницы четырех военных вузов: Военного университета, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва, Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии связи.

В день Победы по Красной площади впервые прошел парадный расчет Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

В составе механизированной колонны, в частности, ракетные комплексы "Ярс" и "Искандер", пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", ЗРПК "Панцирь-С1", перспективные образцы бронетехники, созданной на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".

Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена воздушная часть военного парада на Красной площади.

Теги: Москва, день Победы
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