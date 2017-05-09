В Москве завершился парад Победы

Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена воздушная часть парада в столице

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад Победы в ознаменование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве.

Как сообщало Минобороны РФ, в параде задействованы более 10 тыс. военнослужащих. Принимал парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Впервые на параде появилась арктическая техника, которую можно было узнать по холодной северной раскраске.

"Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны - зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера", - сообщил ранее журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Согласно информации Минобороны, в составе 28 парадных расчетов пешей колонны - военнослужащие высших военных учебных заведений (военных академий, институтов, училищ), суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

В колонне был представлен женский парадный расчет численностью 210 человек. В его состав вошли представительницы четырех военных вузов: Военного университета, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва, Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии связи.

В день Победы по Красной площади впервые прошел парадный расчет Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

В составе механизированной колонны, в частности, ракетные комплексы "Ярс" и "Искандер", пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", ЗРПК "Панцирь-С1", перспективные образцы бронетехники, созданной на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".

Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена воздушная часть военного парада на Красной площади.