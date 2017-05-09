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Алексею Навальному в Испании прооперировали глаз

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционеру Алексею Навальному в Барселоне прооперировали правый глаз.

"Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию", - написал он в своем инстаграме во вторник.

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Навальный отметил, что уже сейчас может ходить без повязки на глазу, однако зрение будет восстанавливаться еще несколько месяцев. "Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б)", - добавил оппозиционер.

27 апреля неизвестный напал на Навального в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога глаз у Навального.

Позже политик сообщил, что врачи его лечат, однако рекомендуют ехать за рубеж в специализированные клиники, поскольку ему может понадобиться пересадка роговицы.

В минувший четверг оппозиционер сообщил, что получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет.

Алексей Навальный дважды условно осужден по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также хищения средств предприятия "Кировлес", в связи с чем должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции.

Теги: Алексей Навальный, Испания
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