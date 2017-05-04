После нападения с зеленкой на Навального возбудили уголовное дело

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По факту нападения с зеленкой на оппозиционера Алексея Навального возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель столичного надзорного ведомства Елена Россохина.

"Мы подтверждаем, что органы дознания ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои) по факту нападения на Навального. Данное решение прокуратурой признанно законным и обоснованным", - сказала Россохина.

В свою очередь адвокат оппозиционера Иван Жданов сообщил "Интерфаксу", что ни его, ни Навального пока не уведомили о возбуждении дела.

"Мы узнали об этом из СМИ, нас ни о чем не уведомляли, хотя я сегодня целый день пытался дозвониться до участкового, который до этого момента явно вел дело. Я так понимаю, что дело затем передали в ГУ МВД (по Москве)", - сказал Жданов.

Он напомнил, что ранее политик обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, но по другой статье.

"Нам кажется, что квалификация по статье "побои" ошибочна, поэтому, я думаю, что в дальнейшем должны все-таки дело переквалифицировать на статью "хулиганство, совершенное группой лиц", то есть по части 2 статьи 213 УК РФ (Уголовного кодекса)", - сказал Жданов.

В четверг 27 апреля неизвестный напал на Навального у Центра международной торговли в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой, в результате чего тот получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. 28 апреля полиция начала проверку по факту химического ожога у Навального.

О результатах проверки пока ничего не сообщалось. Между тем 1 мая в СМИ появилась видеозапись нападения, на которой интернет-пользователи идентифицировали члена группировки SERB Александра Петрунько. Именно он, как утверждается, плеснул химраствором в лицо Навальному. Другой попавший на видеозапись член SERB Алексей Кулаков в интервью "Новой газете" подтвердил, что находился на месте событий, но заявил о непричастности к самому нападению.

Политик сообщил, что врачи его лечат, однако рекомендуют ехать за рубеж в специализированные клиники, поскольку ему может понадобиться пересадка роговицы.

В четверг, 4 мая, Навальный сообщил, что получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет. Тем временем, Федеральная служба исполнения наказаний считает, что Навальный не может покидать пределы России. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат политика Вадим Кобзев, отметив, что требование инспекции необоснованно.

Навальный дважды условно осужден по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также хищения средств предприятия "Кировлес", в связи с чем должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции.