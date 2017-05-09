"Бессмертный полк" прошел по Петербургу под фронтовые песни

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Участники акции "Бессмертный полк" завершили шествие по Невскому проспекту на Дворцовой площади Петербурга, передал корреспондент "Интерфакса".

Петербуржцы начали собираться в центре города около 14:00. Как год назад, маршрут "Бессмертного полка" пролегал практически по всему Невскому проспекту от Суворовского проспекта до Дворцовой площади.

Перед началом акции по главной улице города проехала колонна ретро-автомобилей военного времени с ветеранами Великой Отечественной войны. Вслед за ними начала движение колонна участников акции, которые под песни военного времени шли с портретами отцов и дедов, фронтовиков и ветеранов тыла.

Шествие завершилось на Дворцовой площади, где начинается большой праздничный концерт. На 22:00 также запланирован праздничный салют от стен Петропавловской крепости.

Организаторы акции ранее сообщали журналистам, что ожидают около полумиллиона участников.

В Петербурге в настоящее время проживают около 1,4 тыс. инвалидов-участников Великой Отечественной войны, а общее число жителей, имеющих отношение к событиями тех лет, составляет около 130 тыс. человек.