Жители Москвы сильнее всех заинтересовались "дальневосточным гектаром"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В статистике посещений сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ" лидируют запросы из Москвы, почти вдвое опережая дальневосточные регионы, сообщило Минвостокразвития.

"Москва лидирует по посещениям сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". Проведение адресной разъяснительной кампании, безусловно, позволит перевести потенциальный интерес в реальные заявления на "дальневосточные гектары" и молодые москвичи покорят Дальний Восток", - сказал заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Денис Кузин, слова которого приводятся в сообщении.

В сообщении также говорится, что представители Хабаровского землячествя Москвы и Московской области предложили рассказывать об уникальных возможностях каждого региона Дальнего Востока студентам вузов Москвы и Московской области в ходе специальных встреч.

В ходе встреч будут принимать участие представители Минвостокразвития и дальневосточных землячеств, а также эксперты АРЧК ДВ.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России. По последним данным за весь период программы от граждан России поступило свыше 87 тыс. заявок.

Получателям земельных участков по программе "дальневосточный гектар" доступны государственные меры поддержки, среди которых льготное кредитование, гранты для начинающих фермеров и квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства.