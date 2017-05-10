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Ребенок погиб при обрушении стены жилого дома в Хакасии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Под завалом дома в Аскизе, Хакасия, погиб четырехлетний ребенок, сообщило правительство республики в среду. При обрушении токже есть пострадавшие.

Спасателям удалось эвакуировать 42 человека, в том числе 14 детей. Людей временно разместят в одной из общеобразовательных школ. В ближайшее время районная комиссия по чрезвычайным ситуациям определит порядок оказания помощи жильцам и оценит возможность дальнейшей эксплуатации дома. На месте аварии разбирают завал.

Глава Хакасии Виктор Зимин утром экстренно выехал в Аскизский район, чтобы провести на месте совещание.

По предварительным данным, обрушение произошло на втором этаже двухэтажного 10-квартирного кирпичного жилого дома 1950 года постройки из-за разрыва электрического водонагревателя - обрушилась межкомнатная стена и часть потолочного перекрытия на площади около 12 кв. м.

Как сообщалось, обрушение произошло в 19:40 вторника по московскому времени. На момент обрушения в квартире находились 7 человек, несколько человек пострадало.

Теги: Хакасия
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