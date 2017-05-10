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Две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин считает, что в декларациях о доходах высших госчиновников, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы представлены все имеющиеся у них доходы и имущество (8%) или большая их часть (12%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Почти две трети полагают, что в декларациях указана "меньшая часть" (40%) или "ничтожно малая часть" (21%) доходов и имущества чиновников.

Затруднились ответить 19% участников опроса, проведенного21-24 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Респонденты, которые считают, что доходы чиновников не соответствуют их налоговым декларациям, говорят о том, что те "переводят основные доходы на своих родственников, выводят свою собственность за границу" (62%). Каждый второй (50%) видит, что "образ и уровень жизни чиновников не соответствует заявленным доходам, которые они получают".

Еще 26% объясняют свою позицию тем, что "в СМИ постоянно публикуются материалы о возбуждении уголовных дел, связанных с нелегальными доходами чиновниках, о коррупционных скандалах, о хищениях казенных средств", а 21% указывают, что "российское руководство защищает чиновников от попыток антикоррупционных расследований".

Теги: Госдума, Совет Федерации
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