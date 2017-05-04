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Орешкин анонсировал прием налоговых деклараций в МФЦ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Многофункциональные центры будут принимать налоговые декларации, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая в четверг на заседании Госсовета.

"Мы должны двигаться вперед по дальнейшему расширению списка предоставляемых услуг (в МФЦ). Сейчас мы вместе с налоговой службой работаем над возможностью приема налоговых деклараций и предоставления других услуг. При этом особое внимание мы здесь уделяем вопросам сохранения налоговой тайны", - сказал министр.

Московская область, по его словам, например, уже запустила пилотный проект в рамках которого при любом обращении гражданина МФЦ автоматически проверяет наличие налоговой задолженности заявителя и выдает квитанцию на погашение долга.

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В апреле Орешкин уже говорил, что в этом году планируется принять законопроект, который расширит спектр госуслуг, оказываемых многофункциональными центрами, в том числе будут возможность оказать несколько госуслуг по одному запросу, кроме того, граждане смогут оплачивать пошлины и налоговые платежи напрямую в МФЦ.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который, надеемся, Госдума примет в этом году, и который позволит создать так называемую комплексную услугу на так называемую жизненную ситуацию. То есть человек, попав в такую жизненную ситуацию (рождение ребенка, бракосочетание и так далее - ИФ), приходит, подает одно заявление и получает весь комплекс услуг, который с этим связан. Максимальное упрощение, минимум времени", - отмечал он.

Кроме того, по его словам, сейчас МФЦ не могут напрямую принимать платежи: внести деньги можно только через специально установленные банкоматы или терминалы. Минфином был разработан законопроект по наделению МФЦ возможностью самостоятельно принимать денежные средства в счет платы за государственные и иные услуги. Минэкономразвития предложило дополнительно включить в него и налоговые платежи.

По данным публичной системы мониторинга качества госуслуг "Ваш контроль", за 2016 год граждане оценили более 4,9 млн услуг, оказанных в МФЦ. Оценки поступают как из инфоматов, установленных в МФЦ, так и по результатам смс-опроса. В среднем 25% респондентов, оставивших номер телефона, отвечают на смс и ставят оценку качества полученных услуг. В среднем по всем регионам уровень удовлетворенности граждан качеством государственных услуг, оказанных в МФЦ, по данным системы, стабильно высокий и составляет 96,2% (этот уровень считается как доля оценок "хорошо" и "отлично").

Теги: Максим Орешкин
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