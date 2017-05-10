Неизвестные обстреляли машину скорой помощи в Екатеринбурге

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Машина реанимации была обстреляна в Екатеринбурге во вторник, сообщили "Интерфаксу" в Горздраве.

"Машина припарковывалась к подстанции на Уралмаше, когда были услышаны звуки выстрелов. Когда водитель припарковался, на автомобиле он увидел следы от пневматического оружия", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, вероятно неизвестные стреляли из соседнего с подстанцией общежития. В автомобиле скорой помощи помимо реанимационной бригады никого не было.

"Никто не пострадал", - отметили в Горздраве.

Как сообщили "Интерфаксу" в Управлении МВД России по Екатеринбургу, по факту повреждения реанимационного автомобиля скорой помощи подано заявление.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - уточнил собеседник агентства, подчеркнув, что в результате инцидента никто не пострадал.