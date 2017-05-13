Глава Ингушетии вызвал "скорую" и поздравил прибывших медиков с Днем медсестры

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в пятницу в ходе совещания в правительстве позвонил в станцию скорой помощи, чтобы проверить оперативность медиков и заодно поздравить их с Международным днем медсестры, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы руководителя республики.

"Юнус-Бек Евкуров, желая лично поздравить и проверить оперативность работы медиков, сославшись на проблемы со здоровьем, совершил вызов бригады скорой помощи", - сказал собеседник агентства. По его словам, после звонка главы региона неотложка прибыла в правительство, где проходило расширенное совещание, в течение восьми минут.

Глава Ингушетии объяснили медикам, что это была проверка и что с испытанием они справились, и поблагодарил за оперативность. В ходе общения с медсестрами он отметил важность их работы, пожелал им здоровья, успехов в работе и счастья, а также вручил букет цветов.