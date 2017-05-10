Снаряд от праздничного фейерверка попал в толпу зрителей в Челябинске

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Снаряд от праздничного фейерверка попал в толпу зрителей в Челябинске, полиция проводит проверку.

В пресс-службе Управления МВД по городу сообщили, что информации о пострадавших людях нет.

"Полиция проверяет факт повреждения автомобиля", - добавили в пресс-службе.

Тем временем, пользователи соцсетей сообщают, что один из снарядов салюта, проведенного накануне в честь празднования Дня Победы, попал в толпу зрителей, после чего, разорвался на земле. В результате инцидента несколько человек оглушило, у одной из припаркованных машин повреждены задний бампер, стекла и багажник, пишут жители города в соцсетях.