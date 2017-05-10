Выстреливший в полицейского мужчина арестован в Благовещенске

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, устроивший стрельбу в районе железнодорожного вокзала в Благовещенске Амурской области и ранивший сотрудника полиции, по решению Благовещенского городского суда заключен под стражу.

Как отмечается в материалах суда, заседание пришлось проводить в областной клинической больнице, где находится "стрелок", подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Мужчина подозревается в особо тяжком преступлении, которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, поэтому, как посчитало следствие, он может скрыться.

Суд учел доводы следствия о том, что подозреваемый не живет по месту регистрации, характеризуется отрицательно, и принял решение заключить его под стражу на два месяца - до 3 июля.

Как сообщалось, 2 мая жители Благовещенска сообщили в полицию, что в районе улицы Станционной из неизвестного автомобиля раздаются звуки, похожие на выстрелы. На место направились наряды патрульно-постовой службы полиции, ДПС и отдела Росгвардии. Они блокировали проезд нарушителю, который, увидев полицейских, выстрелил из огнестрельного оружия через боковое стекло в инспектора ДПС и ранил его.

Оперативники вынуждены были применить оружие, стрелявший был ранен и доставлен в больницу. Сотрудник ДПС также находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.