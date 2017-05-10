Песков не нашел связи между увольнением Коми и Россией

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми не отразится на повестке двусторонних отношений между РФ и США, поскольку это является внутренним делом Соединенных Штатов.

"Мы надеемся, что это (увольнение Коми) никак не повлияет (на двусторонние отношения). Это абсолютно внутреннее дело США", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Он назвал увольнение Коми "суверенным решением президента США, которое абсолютно не имеет и не должно иметь никакого отношения к РФ".

В среду президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Позднее американский лидер заявил, что уволил Коми из-за того, что он "не способен эффективно возглавлять бюро".