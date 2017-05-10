Песков оказался не в курсе инициативы о налоге на малодетность

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария, связанного с предложением ввести налог на малодетность.

"Комментария нет, поскольку я не понимаю, о чем речь. Я даже не в курсе. Я не знаю, насколько это соответствует действительности и так ли это", - сказал Песков в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Что предлагает законопроект

Ранее в среду газета "Известия" написала, что глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей".

В документе был прописан специальный налог на малодетность - для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком. Его размер пока не определен.

В документе предлагается приравнять деятельность по воспитанию детей к трудовому стажу; предусматривается право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями для многодетных семей. Помимо этого, предлагалось установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. руб. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. руб. — с пятью-семью и 100 тыс. — при наличии восьми и более детей.