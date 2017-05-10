В "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетность

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В "Единой России", которая обладает большинством мандатов в Госдуме, считают нецелесообразным вводить налог на малодетность.

"Вводить налог на малодетность нецелесообразно. Государство и так заинтересовано в рождении первых детей. Молодые семьи наоборот имеют меньшую обеспеченность, из-за этого они часто принимают решение о детях в более позднем возрасте, когда семья обретет самостоятельность. В поддержке нуждаются как молодые, так и многодетные семьи", - сказала координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы партии.

Такое мнение парламентарий высказала, комментируя проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", направленный Институтом демографии, миграции и регионального развития России президенту РФ. Речь в документе идет о введении налога на малодетность, такой налог предлагается ввести для семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям, говорится в сообщении.

Окунева отметила, что в разных субъектах РФ по-разному определено понятие многодетности, каждый регион сам определяет, какая семья является многодетной.

"Например, в республиках многодетными считаются семьи, где 5 и более детей, в ряде регионах - 3 и более, в зависимости от демографической ситуации. Законодательство в этой части необходимо совершенствовать", - сказала она.

Что предлагает законопроект

Ранее газета "Известия" написала, что глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей".

В документе был прописан специальный налог на малодетность - для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком. Его размер пока не определен.

В документе предлагается инициатива приравнять деятельность по воспитанию детей к трудовому стажу; предусматривается право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями для многодетных семей. Помимо этого, предлагалось установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. руб. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. руб. — с пятью-семью и 100 тыс. — при наличии восьми и более детей.