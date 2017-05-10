Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьКультураУмер кинокритик Даниил Дондурей
В России

В "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетность

Ранее в СМИ появились сообщения, что президенту РФ направлен проект закона, предусматривающий налог на малодетность

В "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетность
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В "Единой России", которая обладает большинством мандатов в Госдуме, считают нецелесообразным вводить налог на малодетность.

"Вводить налог на малодетность нецелесообразно. Государство и так заинтересовано в рождении первых детей. Молодые семьи наоборот имеют меньшую обеспеченность, из-за этого они часто принимают решение о детях в более позднем возрасте, когда семья обретет самостоятельность. В поддержке нуждаются как молодые, так и многодетные семьи", - сказала координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы партии.

Такое мнение парламентарий высказала, комментируя проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", направленный Институтом демографии, миграции и регионального развития России президенту РФ. Речь в документе идет о введении налога на малодетность, такой налог предлагается ввести для семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям, говорится в сообщении.

Окунева отметила, что в разных субъектах РФ по-разному определено понятие многодетности, каждый регион сам определяет, какая семья является многодетной.

"Например, в республиках многодетными считаются семьи, где 5 и более детей, в ряде регионах - 3 и более, в зависимости от демографической ситуации. Законодательство в этой части необходимо совершенствовать", - сказала она.

Что предлагает законопроект

Ранее газета "Известия" написала, что глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей".

В документе был прописан специальный налог на малодетность - для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком. Его размер пока не определен.

В документе предлагается инициатива приравнять деятельность по воспитанию детей к трудовому стажу; предусматривается право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями для многодетных семей. Помимо этого, предлагалось установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. руб. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. руб. — с пятью-семью и 100 тыс. — при наличии восьми и более детей.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Ведомство выдало положительные заключения по итогам проверки продукции комбината "Крикова"Подробнее
Авиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортовАвиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортов
Однако гражданам этих двух стран не придется проходить погранконтрольПодробнее
МТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойМТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
"Мобильные Телесистемы" первыми из операторов начнут хранить трафик своих пользователей, пишет газета "Ведомости"Подробнее
В Совфеде прокомментировали слухи о казни ИГИЛ российского полковника в СирииВ Совфеде прокомментировали слухи о казни ИГИЛ российского полковника в Сирии
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ИГ распространило видео, на котором обезглавливают якобы российского полковника Евгения ПетренкоПодробнее
Похитители ребенка в Ростовской области объяснили причину своего поступкаПохитители ребенка в Ростовской области объяснили причину своего поступка
По данным СКР, следователям они рассказали, что им захотелось взять на воспитание понравившегося мальчика, похитителями оказались многодетные супругиПодробнее
Владимир Путин напомнил о приведшей ко Второй мировой войне разобщенности странВладимир Путин напомнил о приведшей ко Второй мировой войне разобщенности стран
Президент России выступил перед парадом Победы на Красной площадиПодробнее
Михалков объяснил свою позицию по поводу полученной "Ельцин Центром" премииМихалков объяснил свою позицию по поводу полученной "Ельцин Центром" премии
Режиссер заявил, что музей искажает историю, либо фальсифицируя факты, либо их просто скрываяПодробнее
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Плату за пользование курортной инфраструктурой планируется взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краяхПодробнее
Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне
Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальностьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция "Бессмертный полк"20 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Парад Победы в Москве14 фото
09 мая
Парад Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьКультураУмер кинокритик Даниил ДондурейВ РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
Российских офицеров наградят за срыв атаки террористов в Сирии
Букмекеры предрекли крупную победу сборной РФ над Данией на ЧМ по хоккею
За майские праздники украинские пограничники не пустили в страну более 200 россиян
Франция потребовала наказать виновных в домогательствах к наблюдателю ОБСЕ в Донбассе
"Салават "Юлаев" приобрел хоккеиста сборной Чехии
Ставший свидетелем убийства Немцова водитель уборочной машины дал показания
Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
В жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отопление
В Германии в рамках антитеррористической операции начались обыски
Volkswagen инвестирует 9 млрд евро в экологичные технологии за 5 лет
Доходы супруги главы Крыма выросли за год почти в 10 раз
Спасенного зоозащитниками тувинского медвежонка отправили в нацпарк Башкирии
Продление ареста мэру Переславля-Залесского признали законным
Выстреливший в полицейского мужчина арестован в Благовещенске
ЦБ установил курсы доллара и евро на 11 мая
Руководство ФК "Спартак" поздравило игроков с чемпионством
Часть депозитарных сервисов НРД и канал связи SWIFT временно недоступны
Coffeeshop Company собралась увеличить сеть кофеен в РФ почти в 3 раза
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи