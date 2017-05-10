Глава Минобрнауки исключила сокращение числа бюджетных мест в вузах

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Более половины выпускников школ этого года займут бюджетные места в вузах по итогам кампании Единого государственного экзамена, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Сразу хочу успокоить родителей, что никаких кардинальных изменений не будет. Более того, в этом году 57 процентов выпускников российских школ могут совершенно смело знать о том, что они займут бюджетные места", - сказала О.Васильева в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По словам министра, общее число бюджетных мест в вузах в этом году не сокращалось.

Вместе с тем Васильева напомнила, что контрольные цифры приема были распределены между специальностями: вузам дадут больше бюджетных мест на востребованные - инженерные, медицинские и педагогические специальности, и меньше - на менее востребованные, например, на юридические.