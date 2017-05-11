Обнаружено тело четвертого утонувшего на озере в Свердловской области рыбака

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU -Спасатели завершили поисковую операцию на озере Аятском в Свердловской области, где 6 мая перевернулась лодка с рыбаками, и были обнаружены тела трех из них, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"В течение дня спасатели-водолазы Службы спасения Свердловской области продолжали обследование подводной акватории, к вечеру мужчина был обнаружен. Поиски завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые работы продолжались четыре дня. Личность погибшего и обстоятельства происшествия, произошедшего 6 мая, выясняют следственные органы.

Как сообщалось, 7 мая в 1,5 км от базы "Дом рыбака Невьянского прииска" на озере Аятское спасателями была обнаружена затопленная лодка "Казанка". Двигаясь от этого места по ветру в сторону берега спасатели поочередно обнаружили тела трех рыбаков. Поиски еще одного рыбака продолжались.

Следственные органы регионального СКР проводят проверку по факту гибели рыбаков.