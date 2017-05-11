ФСБ задержала сотрудника университета Бонч-Бруевича после обыска в вузе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыск в Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в Петербурге по делу о превышении должностных полномочий, задержан один фигурант. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ в четверг.

Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено по признакам превышения полномочий должностными лицами вуза.

"По версии следствия, указанные лица совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства", - отмечает УФСБ.

Один из фигурантов дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Имена и должности в УФСБ не называют.