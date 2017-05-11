Офицеры "Адмирала Кузнецова" получили госнаграды

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Командующий Северным флотом Николай Евменов вручил государственные награды офицерам авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", принимавшим участие в походе к берегам Сирии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"В ходе совещания командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подвел итоги боевой подготовки и воинской дисциплины на флоте за зимний период обучения и вручил государственные награды 10 офицерам", - сообщили в пресс-службе.

Дальний поход корабельной авианосной группы Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" проходил с 2016 на 2017 год. Этот поход стал первой боевой операцией в истории отечественных авианосцев.

С 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года экипажи кораблей и палубные лётчики принимали участие в нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирии. В ходе 420 боевых вылетов было поражено более 1250 опорных пунктов, штабов, скоплений живой силы и бронетехники боевиков, а также складов с боеприпасами и оружием и мастерских по их производству.