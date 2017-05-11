Ветеранов спецслужб США взволновало присутствие российского фотографа в Белом доме

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывшие сотрудники американских спецслужб выразили обеспокоенность тем, что на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белый дом был допущен российский фотограф, сообщает в четверг газета The Washinhton Post.

По мнению ветеранов, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура. Бывшие высокопоставленные сотрудники американских спецслужб также назвали случившееся "потенциальной угрозой безопасности".

В частности, отвечая на вопрос газеты о том, "здравым ли было было решение позволить допустить российского фотографа в Овальный кабинет", бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн через твиттер ответил: "Нет, конечно же нет".

По словам других представителей разведслужб США, стандартный досмотр посетителей Белого дома не всегда может выявить высокотехнологичное разведывательное оборудование.

В то же время, как отмечает газета, в Белом доме сообщили, что присутствие фотографа не представляло угрозы.

"Российский фотограф и его техника должны были пройти ту же процедуру проверки перед входом в Белый дом, что и американские журналисты", - сообщил газете высокопоставленный представитель американской администрации.

Со своей стороны российский фотограф сообщил, что "в съемке встречи Трампа и Лаврова не было ничего необычного, все (прошло) в штатном режиме". Он также заявил, что перед допуском в Белый дом "прошел обычную проверку на сканере, личный осмотр, затем обнюхали собачки".

"Работаю профессиональным фотокорреспондентом много лет, и, признаться, впервые приходиться сталкиваться с таким абсурдом и бредовыми обвинениями", - написал на своей странице в фейсбуке фотограф Александр Щербак, входящий в пресс-пул министра иностранных дел РФ.