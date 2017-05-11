В Белом доме не увидели ничего необычного в допуске фотографа РФ в Овальный кабинет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Допуск российского фотографа в Белый дом на встречу президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым был предоставлен с соблюдением всех существующих для подобных случаев правил, завила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

"В этом случае были соблюдены все предусмотренные протоколом нормы", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

"Решение (о допуске фотографа - ИФ) было принято точно так же, как во всех случаях, когда президент проводит встречи с главами МИД или с лидерами других стран. В таких случаях у сторон на встрече присутствуют их официальные фотографы", - добавила она.

Ранее газета Washington Post сообщила, что бывшие сотрудники американских спецслужб выразили обеспокоенность тем, что на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белый дом был допущен фотограф с российской стороны. По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.

В то же время, как отметила газета, в Белом доме сообщили, что присутствие фотографа не представляло угрозы. "Российский фотограф и его техника должны были пройти ту же процедуру проверки перед входом в Белый дом, что и американские журналисты", - сообщил газете высокопоставленный представитель американской администрации.

Со своей стороны российский фотограф сообщил, что "в съемке встречи Трампа и Лаврова не было ничего необычного, все (прошло) в штатном режиме". Он также заявил, что перед проходом в Белый дом "прошел обычную проверку на сканере, личный осмотр, затем обнюхали собачки".

"Работаю профессиональным фотокорреспондентом много лет, и, признаться, впервые приходиться сталкиваться с таким абсурдом и бредовыми обвинениями", - написал на своей странице в Facebook фотограф Александр Щербак, входящий в пресс-пул министра иностранных дел РФ