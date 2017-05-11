Администрация Трампа попросила о времени для выработки позиции по изменению климата

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - США нужно дополнительное время, чтобы определиться с позицией по изменению климата, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"В настоящее время мы в США пересматриваем несколько важных вопросов, включая то, каким будет подход (президента США Дональда) Трампа к вопросу об изменении климата", - сказал он в четверг, открывая министерскую встречу Арктического совета в Фэрбанксе (штат Аляска).

Как отметил госсекретарь, обращаясь к участникам встречи, "каждый из вас имеет важную точку зрения".

"И вы должны знать, что нам нужно время, чтобы понять ваши озабоченности. Мы не будем торопиться с решением, а будем работать с тем, чтобы принять правильное для США решение", - подчеркнул Тиллерсон.

Президент США Дональд Трамп в ходе своей избирательной кампании заявлял, что парижское соглашение по климату не выгодно США, что вызвало озабоченность со стороны других подписантов.

Парижское соглашение по климату было подписано в конце 2015 года 194 странами. Суть документа в том, что страны должны ограничить выбросы углекислого газа и предпринять ряд технических мер для предупреждения глобального потепления.