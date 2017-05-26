Лидерам стран G7 не удалось преодолеть разногласия по вопросу климата

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лидеры саммита G7 не смогли продвинуться вперед и преодолеть разногласия в вопросе о Парижском соглашении по климату, заявил в пятницу премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

С учетом того, что президент США Дональд Трамп все еще определяется с позицией США по этому вопросу, "тема Парижского соглашения по климату все еще в подвешенном состоянии", - отметил Джентилони на пресс-конференции. Итальянский премьер сообщил о глубоких противоречиях, остающихся между участниками саммита и США.

Трамп в ходе своей избирательной кампании заявлял, что парижское соглашение по климату не выгодно США, что стало поводом для озабоченности со стороны подписантов соглашения.

Парижское соглашение по климату было подписано в конце 2015 года 194 странами. Суть документа в том, что все страны должны ограничить выбросы углекислого газа и предпринять ряд технических мер для предупреждения глобального потепления.